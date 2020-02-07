Бесплатные уроки профессиональной реставрации проведут для старшеклассников в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Департамент культурного наследия Москвы и колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 подготовили бесплатную программу предпрофессиональной подготовки "Юный реставратор". К участию приглашаются столичные школьники 7-11 классов. На практических занятиях школьники сами выполнят отливку архитектурной формы из гипса, узнают об основах росписи и живописи, а также особенностях реставрации дерева, сообщила в пятницу пресс-служба Мосгорнаследия.

При этом учащиеся 9-11 классов, которые успешно освоят курс, смогут поступить на программу профессионального обучения по профессии "Реставратор декоративных изделий третьего разряда" с выдачей свидетельства о квалификации.

"Реставрация - потрясающе интересная отрасль, которая в последние годы активно пополняется молодыми специалистами. Это значит, что все больше юношей и девушек выбирают в качестве своей профессии сохранение памятников архитектуры. Мы приглашаем всех интересующихся на курс "Юный реставратор", где школьников ждут занимательные экскурсии по столице и встречи с ведущими реставраторами. Ребята смогут познакомиться с главными направлениями реставрационных работ и узнать все секреты этой деятельности", - отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, чьи слова приводит пресс-служба.

Занятия будут проходить по субботам с 10 до 15 часов. Теоретическая и практическая части проходят на отделении "Реставрация" в колледже, экскурсионная часть - на территории отреставрированных объектов, ставших лауреатами премии "Московская реставрация". Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (916) 829-79-90, а также на сайте колледжа.