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Движение транспорта на юго-востоке Москвы ограничат в субботу из-за шествия

Речь идет о нескольких улицах рядом со станцией метро "Братиславская"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Движение на нескольких улицах Москвы близ станции метро "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии ограничат в субботу из-за шествия. Об этом сообщили журналистам в информационном центре столичного транспортного комплекса.

"Ограничения на движение транспорта на время согласованного с властями шествия вблизи станции метро "Братиславская" будут действовать 8 февраля с 14:00 до 16:00", - говорится в сообщении.

Для движения транспорта перекроют улицу Перерва и ее дублеры между Люблинской и Белореченской улицами, дублер Люблинской улицы между улицами Перерва и Новомарьинской по нечетной стороне, Мячковский бульвар между улицами Перерва и Новомарьинской. Также ограничат движение по Братиславской улице между улицами Верхние Поля и Новомарьинской, перекрыт будет также Перервинский бульвар между улицами Перерва и Новомарьинской.

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Россия
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