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В Москве в субботу ожидаются переменная облачность, гололедица и до 7 градусов мороза

В Московском регионе объявлен желтый уровень опасности в связи с гололедицей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и местами гололедица ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице от минус пяти до минус семи градусов, ночью температура опустится до минус 11 градусов. В Подмосковье термометры покажут от минус пяти до минус 10 градусов, ночью ожидаются заморозки до 14 градусов, местами до 19 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. На 8 февраля Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с гололедицей.

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