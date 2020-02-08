В Москве в субботу ожидаются переменная облачность, гололедица и до 7 градусов мороза

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и местами гололедица ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице от минус пяти до минус семи градусов, ночью температура опустится до минус 11 градусов. В Подмосковье термометры покажут от минус пяти до минус 10 градусов, ночью ожидаются заморозки до 14 градусов, местами до 19 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. На 8 февраля Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с гололедицей.