Собянин поздравил москвичей с Днем российской науки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем российской науки.

"Поздравляю всех с Днем российской науки! Наши ученые внесли огромный вклад в развитие цивилизации, взять хотя бы освоение космоса. Рад, что в последние годы наука снова получает поддержку и привлекает все больше молодежи. Накануне награждали лучших молодых ученых Москвы. Среди них Валентина Уточникова. Она создает материалы для OLED-дисплеев, без которых уже нельзя представить гаджеты и телевизоры. Успевает заниматься наукой, преподаванием и воспитывать малыша. Увлеченному человеку все по плечу", - написал он в субботу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Как отмечается на портале столичного правительства, "Москва - центр российской науки с богатой историей, известный всему миру уникальными научными школами и прорывными достижениями". Наряду с академическими и научно-исследовательскими институтами в столице успешно работают тысячи высокотехнологичных предприятий. Создан инновационный кластер, помогающий научным и промышленным организациям развивать кооперационные связи.

День российской науки отмечается 8 февраля. Праздник учрежден указом президента России в 1999 году. Дата была выбрана не случайно: именно 8 февраля 1724 года по распоряжению Петра I основана Академия наук и художеств. Российская академия наук - ее современная преемница.