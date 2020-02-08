{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве планируют ввести в эксплуатацию около 50 объектов образования до конца 2020 года

Около трети школ и детских садов построят частные инвесторы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию в столице почти 50 новых школ и детских садов. За счет внебюджетных средств город получит десять учреждений образования, сообщила в субботу пресс-служба заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

"До конца 2020 года в столице планируется ввести почти 50 новых объектов образования для почти 20 тыс. детей. Около трети школ и детских садов в Москве построят частные инвесторы", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Андрей Бочкарев, которого цитирует пресс-служба, "в вопросе создания комфортной образовательной среды Москва добилась существенных успехов". "Очередь в детские сады в городе ликвидирована. Более того, согласно исследованиям консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по доступности школ и детских садов", - приводятся его слова в сообщении.

Социальные объекты стали ближе к горожанам в 75% районов столицы. "В последние годы мы строили много детских садов и школ в давно сформировавшейся застройке. А переход к комплексному освоению территории позволил нам избежать подобных проблем в развивающихся районах", - добавил Бочкарев.

В ближайшие три года в столице планируется ввести более 150 школ и детских садов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Ведущие российские ученые подготовили научную викторину для учащихся младших классов
Организаторы мероприятия ожидают, что в этом году в работе "Открытой лабораторной" примут участие более 25-30 тыс. любителей науки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС