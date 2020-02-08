В Москве планируют ввести в эксплуатацию около 50 объектов образования до конца 2020 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию в столице почти 50 новых школ и детских садов. За счет внебюджетных средств город получит десять учреждений образования, сообщила в субботу пресс-служба заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

"До конца 2020 года в столице планируется ввести почти 50 новых объектов образования для почти 20 тыс. детей. Около трети школ и детских садов в Москве построят частные инвесторы", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Андрей Бочкарев, которого цитирует пресс-служба, "в вопросе создания комфортной образовательной среды Москва добилась существенных успехов". "Очередь в детские сады в городе ликвидирована. Более того, согласно исследованиям консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по доступности школ и детских садов", - приводятся его слова в сообщении.

Социальные объекты стали ближе к горожанам в 75% районов столицы. "В последние годы мы строили много детских садов и школ в давно сформировавшейся застройке. А переход к комплексному освоению территории позволил нам избежать подобных проблем в развивающихся районах", - добавил Бочкарев.

В ближайшие три года в столице планируется ввести более 150 школ и детских садов.