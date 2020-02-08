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Столичные НКО проведут бесплатные занятия по социальным проблемам

Занятия пройдут с 10 по 15 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московские некоммерческие организации (НКО) с 10 по 15 февраля проведут бесплатные занятия, посвященные здоровью, изучению иностранных языков, буллингу (агрессивное преследование человека) и детскому травматизму. Об этом сообщается в субботу на портале мэра и правительства Москвы.

"НКО проведут с 10 по 15 февраля бесплатные занятия, где вместе с посетителями смогут обсудить проблемы буллинга, детского травматизма, пройти онкологическое обследование, познакомиться с удмуртским языком и посмотреть спектакль актрисы Натальи Унгард", - говорится в сообщении.

Благотворительное общество "Журавлик" приглашает москвичей 10 февраля в центр "Благосфера" (1-й Боткинский проезд, дом 7, строение 1) на беседу о проблеме буллинга в школах. Психологи подскажут, как говорить с детьми о случаях школьной травли и как ее можно пресечь. Фонд поддержки противораковых организаций "Вместе против рака" в коворкинг-центре НКО Москвы (4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1) проведет день диагностики онкологических заболеваний и кардиологических нарушений.

Там же 15 февраля общественная организация "Герд" проведет мастер-класс по изучению удмуртского языка и посетители смогут посмотреть юмористический моноспектакль актрисы Натальи Унгард. Благотворительная организация "Мария мама" 13 февраля (улица Маршала Новикова, дом 5) организует мастер-класс "Школа первой помощи детям", посвященный профилактике детского травматизма, отмечается на портале столичного правительства.

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