На ВДНХ пройдет встреча с космонавтами накануне полета на МКС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, которые в начале апреля отправятся в свою первую космическую экспедицию в составе экипажа МКС-63, 15 февраля проведут встречу в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

Ведущим встречи станет космонавт и Герой России Федор Юрчихин, говорится в сообщении. Еще одним участником встречи станет Олег Алифанов, заведующий кафедрой космических систем и ракетостроения Московского авиационного института, которое окончили Николай Тихонов и Андрей Бабкин.

Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках цикла "Уроки космоса". Посетители смогут бесплатно принять участие во встрече, предварительно зарегистрировавшись.

Все, кто не сможет лично присутствовать на встрече, смогут понаблюдать за ней в группе ВДНХ в социальной сети "Одноклассники", где будет организована прямая трансляция. "Запись съемки позже выложат на YouTube-канале Роскосмоса, а также на сайте центра "Космонавтика и авиация", - отмечается в сообщении.

Следующая экспедиция на МКС на корабле "Союз МС-16" стартует с Байконура 9 апреля 2020 года. На станцию отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Космический корабль "Союз" с тремя членами экипажа впервые будет запущен к МКС на ракете "Союз-2.1а".