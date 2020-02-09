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Мобильного мини-робота соберут в "Субботу московского школьника" 15 февраля

В этот день также пройдут бесплатные мастер-классы, лекции и экскурсии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Программа проекта "Субботы московского школьника" на 15 февраля будет состоять из тренинга по развитию креативности, мастер-класса по подготовке резюме, экскурсии по Современному музею спорта и знакомства с методами решения нерешаемых проблем. Ребята соберут мобильного мини-робота и напишут простейшую программу движения, сообщается в воскресенье на портале столичного правительства.

"Проект "Субботы московского школьника" подготовил для ребят к 15 февраля бесплатные мастер-классы, лекции и экскурсии. В Национальном исследовательском университете "Московский энергетический институт" школьники под руководством доцента кафедры робототехники, мехатроники, динамики и прочности машин Игоря Орлова соберут мобильного мини-робота и напишут простейшую программу движения. Старшеклассников ждет лекция в Московском государственном университете им. Н.Э. Баумана, посвященная способам противодействия визуальной разведке, а в Институте проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН ребятам покажут способ решения проблем, которые кажутся нерешаемыми, - методом Дельфи и методом шести шляп мышления", - говорится в сообщении.

На лекции в Первом московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова старшеклассников познакомят с современными методами вакцинопрофилактики и защиты от инфекций. На занятии в МГУ имени М.В. Ломоносова состоится разбор заданий олимпиады "Ломоносов" прошлого года. Ребята также познакомятся с методикой решения физических задач. Все занятия бесплатные, регистрацию можно пройти на портале mos.ru.

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