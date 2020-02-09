Около 8 тыс. человек посетили Исторический музей в день его рождения

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Около 8 тыс. человек посетили в воскресенье Государственный исторический музей, который отметил 148-й день рождения. В музее сделали бесплатный вход в главное здание и в музей 1812 года, а также продлили часы работы.

"Исторический музей в день его рождения посетили около 8 тыс. человек", - сообщила ТАСС начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова. Она сказала, что были продлены часы работы музейного комплекса: Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года работают в воскресенье до 21.00.

Ранее директор музея Алексей Левыкин сказал ТАСС, что посетителей в день рождения ГИМ ждут экскурсии, мастер-классы и викторины. Каждый год мероприятия в день рождения музея посвящают определенной эпохе, в этом году - XIX веку.

Исторический музей - один из крупнейших музеев мира и самый большой музей в России. В его комплекс входят храм Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции. Фонды музея хранят более 5 млн экспонатов.