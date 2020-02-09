МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Столичный главк МЧС распространил экстренное сообщение об усилении ветра в Москве, ситуация продлится до утра 10 февраля.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-3 часа 9 февраля и до утра 10 февраля на территории Москвы ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/с. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

Также там отметили, что в связи с непогодой рекомендуется, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобили парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

При управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. "Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений", - советуют в главке.