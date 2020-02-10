Более 10 тыс. жителей столицы связали единый читательский билет и карту москвича

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. человек воспользовались функцией по привязке единого читательского билета к карте москвича. Сделать это можно в любой библиотеке с единой автоматизированной библиотечной информационной системой (АБИС), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы стараемся постоянно расширять возможности для держателей карты москвича. Сегодня с ее помощью можно ездить в метро и наземном общественном транспорте, записаться на прием к врачу, получить городские пособия или стипендию. Для школьников и студентов, которые посещают библиотеки, была разработана еще одна удобная функция - запись на карту москвича единого читательского билета. Этой возможностью уже воспользовались 10 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Сделать это можно в ближайшей библиотеке, в которой внедрена единая автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС). Для этого достаточно предъявить сотруднику единый читательский билет, а также карту москвича, которую по штрихкоду свяжут с профилем читателя в АБИС.

Сейчас к АБИС подключено 407 столичных библиотек, система объединяет более 9,8 млн изданий. Кроме того, выдано более 350 тыс. единых читательских билетов, по которым жители столицы получили свыше 3,8 млн книг.

"Это не единственный сервис, которым можно воспользоваться благодаря карте москвича. Сейчас с помощью нее жители столицы могут оплачивать штрафы, коммунальные и образовательные услуги на портале mos.ru, а также пользоваться ею как банковской картой", - уточняется в материале.