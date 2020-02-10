Собянин осмотрел строящуюся станцию БКЛ "Кленовый бульвар" в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел строящуюся станцию "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии Московского метрополитена, расположенной в районе Нагатинский Затон.

"В Нагатинском затоне будет две дополнительные ветки метро - Бирюлевская и БКЛ. Рядом с этой станцией находится Коломенское - один из любимейших парков москвичей", - отметил Собянин.

По его словам, с запуском "Кленового бульвара" также значительно улучшится транспортное обслуживание жителей Нагатинского затона. "Станция очень важная, нужная", - сказал мэр Москвы.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин сообщил Собянину, что в настоящее время практически завершено создание котлована на месте будущей станции, и в апреле от него начнется проходка тоннелей.

Строительство восточного участка БКЛ от станции "Каширская" до станции "Нижегородская" было начато в 2017 году. Его длина составляет 11,4 км и будет включать станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Между станциями "Текстильщики" и "Кленовый бульвар" поезда будут ходить в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 м.

В настоящее время ведется проходка перегонных тоннелей от станции "Нижегородская" до станции "Текстильщики". В январе была начата проходка двухпутного тоннеля от "Текстильщиков" в сторону станции "Печатники". Также идет активное строительство всех четырех станционных комплексов.

Будущая станция "Кленовый бульвар" расположена вдоль Коломенской улицы у примыкания к ней Кленового бульвара.

В непосредственной близости от станции находится музей-заповедник "Коломенское", на территории которого находится Храм Вознесения - один из трех московских памятников, включенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим одной из главных задач, стоявших перед специалистами при проектировании будущей станции, было свести к минимуму влияние метро на территорию музея-заповедника. В итоге трассировка линии выбрана так, чтобы станция "Кленовый бульвар" была расположена за пределами парка, а тоннели прошли под его периферийной территорией, не затрагивая центральную часть с наиболее ценными объектами.

О БКЛ

Строительство БКЛ является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 км и будет включать 31 станцию и три электродепо. Таким образом, БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего чемпиона среди подземных колец - Вторую кольцевую линию пекинского метро (57 км).