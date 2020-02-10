Резидентами особой экономической зоны Москвы стали еще пять компаний

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Число резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" выросло до 67 за счет присоединения пяти компаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса экономической политики.

"Портфель московской особой экономической зоны пополнился еще пятью резидентами. Это ООО "Диагностика-М", ООО "ИВА Технолоджис", ООО Интертрансстрой", ООО "Авиаль Технолоджи" и ООО "Фотоэксперт". Таким образом, число резидентов столичной ОЭЗ выросло до 67", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, новые резиденты столичной ОЭЗ в течение 10 лет планируют вложить в производство около 1 млрд рублей, а также создадут более 500 новых рабочих мест.

"С момента создания особой экономической зоны в 2006 году объем инвестиций компаний-резидентов превысил 25 млрд рублей, было создано более 6 тыс. рабочих мест. За 2019 год было привлечено 24 резидента с объемом заявленных инвестиций - 17 млрд 80,82 млн рублей. Данные 24 компании планируют создать 2 тыс. 219 рабочих мест", - уточнил Ефимов.

Статус резидента ОЭЗ дает возможность применения льготного налогового и таможенного режимов, предоставляемых законодательством резидентам для ведения технико-внедренческой деятельности. Общее снижение налоговой нагрузки для резидента ОЭЗ достигает 47%.