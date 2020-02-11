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В ГИБДД Москвы призвали к осторожности на дороге из-за сильного снега

На дорогах возможна гололедица и налипание снега

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к внимательности на дороге из-за снега и возможной гололедицы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

В настоящее время, как отметили в ГИБДД, в Москве начался сильный снег, выпадение которого сопровождается ветром. "На дорогах возможна гололедица и налипание снега. ГИБДД Москвы обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными, также призываем пешеходов исключить спешку", - сказали в управлении.

В Госавтоинспекции пообещали принять все необходимые меры по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам, а также контролю за состоянием дорожного покрытия в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта в городе.

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