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Задолженность за электроэнергию в Москве снизилась почти на 132 млн рублей в 2019 году

Задолженность юрлиц сократилась на 451,99 млн рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Задолженность потребителей "Мосэнергосбыта" за электроэнергию в Москве снизилась почти на 132,15 млн рублей в 2019 году, на конец периода она составила 1 млрд 12 млн рублей. Об этом журналистам во вторник сообщил генеральный директор "Мосэнергосбыта" Андрей Ковалев.

"За 2019 год задолженность потребителей у населения Москвы снизилась почти на 132,15 млн рублей и на конец периода составила 1 млрд 12 млн рублей. Снизились показания за счет списания и за счет погашения просроченной задолженности потребителями, за счет наших дополнительных мер по работе с ними", - сказал Ковалев.

Как отмечается в материалах пресс-службы компании, задолженность юридических лиц сократилась на 451,99 млн рублей. В Московской области за прошедший год задолженность населения выросла на 203,57 млн рублей.

"Мосэнергосбыт" - одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,1% всей потребляемой в стране электроэнергии. Как гарантирующий поставщик электроэнергии на территории столичного региона "Мосэнергосбыт" поставляет электрическую энергию на 331 тыс. объектов предприятий и организаций. В 2019 году количество абонентов компании составило порядка 7,8 млн.

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Россия
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