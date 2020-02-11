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Суд оштрафовал собственника дома московской усадьбы Волконских-Плохово на 150 тыс. рублей

Кроме того, его обязали провести работы по сохранению памятника

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы обязал собственника дома московской усадьбы Волконских-Плохово на Тверском бульваре провести работы по сохранению памятника, а также назначил штраф в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Арбитражный суд Москвы обязал собственника выявленного объекта культурного наследия по адресу: Тверской бульвар, дом 17, строение 4 провести работы по сохранению памятника. Кроме того, Чертановский районный суд второй раз также признал собственника виновным в невыполнении предписаний Мосгорнаследия о необходимости реставрации этого здания и назначил штрафы за бездействие", - говорится в сообщении.

Наиболее ранний известный владелец усадьбы Волконских-Плохово - Федор Федоров. От него усадьба перешла к управителю дворцовых провиантских дел Афанасию Федорову, а следом за ним владельцами стала семья Волконских.

"Дом на Тверском бульваре - ценный памятник жилой архитектуры Москвы, сохранивший в своем ядре палаты XVII века со сводчатыми перекрытиями. Мы неоднократно выдавали предписания, где собственник должен был провести работы по сохранению и приспособлению этого здания еще к октябрю 2019 года. Однако работы так и не начались, поэтому мы были вынуждены обратиться в суд. Сейчас мы вновь ждем от собственника начала реставрационных работ, и, если сроки будут нарушены, Мосгорнаследие может прибегнуть и к другим мерам воздействия, вплоть до изъятия памятника", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Емельянова.

Все работы на объекте пройдут под контролем Мосгорнаследия.

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