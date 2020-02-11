Движение по Большой Черемушкинской улице Москвы осложнено из-за возгорания снегоуборщика

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Движение машин и трамваев осложнено по Большой Черемушкинской улице в Москве из-за возгорания трамвайного снегоочистителя. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах во вторник.

"Движение трамваев и машин по Большой Черемушкинской улице в сторону станции метро "Университет" прекращено из-за того, что загорелся трамвайный снегоочиститель. Площадь пожара 20 кв. м", - сказал собеседник агентства.

"На месте присутствуют сотрудники противопожарной службы и скорая помощь", - добавил он.

В настоящее время открытое горение ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало.