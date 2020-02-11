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Движение по Большой Черемушкинской улице Москвы осложнено из-за возгорания снегоуборщика

Сведений о пострадавших не поступало

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Движение машин и трамваев осложнено по Большой Черемушкинской улице в Москве из-за возгорания трамвайного снегоочистителя. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах во вторник.

"Движение трамваев и машин по Большой Черемушкинской улице в сторону станции метро "Университет" прекращено из-за того, что загорелся трамвайный снегоочиститель. Площадь пожара 20 кв. м", - сказал собеседник агентства.

"На месте присутствуют сотрудники противопожарной службы и скорая помощь", - добавил он.

В настоящее время открытое горение ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало.

Теги
Россия
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Движение транспорта по Большой Черемушкинской улице Москвы возобновлено
Ранее сообщалось, что из-за возгорания снегоочистителя прекращено движение трамваев и машин
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