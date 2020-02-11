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Учащиеся половины школ Москвы получают знания в предпрофессиональных классах

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что такие классы открыты в 307 школах столицы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Учащиеся половины московских школ получают профильные знания в предпрофессиональных классах. Сегодня школьникам доступны более тысячи инженерных, медицинских, академических, кадетских и IT-классов, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в рамках IV Международной конференции по управлению качеством образования.

"Еще несколько лет назад в Москве невозможно было организовывать предпрофессиональные классы, потому что большинство школ были небольшими, по 500-600 человек максимум. И набирался в лучшем случае один 10-11 класс. Сегодня в образовательных центрах Москвы по 3,5-4,5 тыс. человек. Это возможность параллельно создавать четыре-пять классов, в которых учащиеся могут получать на выбор различное предпрофессиональное образование: инженерное, медицинское, академическое, кадетское. Сегодня уже половина школ включены в эту работу, надеюсь, что этот тренд продолжится в ближайшие годы и большинство школ получат эту систему", - сказал Собянин.

По его словам, сегодня 35 тыс. учащихся 307 столичных школ получают профильные знания в более чем 1 тыс. предпрофессиональных классах. Такие классы открыты в 307 школах в каждом районе Москвы. Со школами взаимодействуют 47 высших учебных заведений и 26 научных организаций, в том числе Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский авиационный институт, Дипломатическая академия МИД России, Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова и многие другие. Кроме того, предпрофессиональное образование реализуется в рамках проектов "Московский предуниверсарий", "Курчатовский проект", "Новый педагогический" и "Школа старшеклассников", где учащиеся могут подготовиться к ЕГЭ и попробовать себя в различных исследованиях и проектах.

Понимание того, какую профессию школьники выберут в будущем во многом предопределяет их жизнь, мироощущение, удовлетворенность своей судьбой, считает Собянин. "В то же время невозможно заниматься профессиональным образованием в школе, если не налажена системная базовая подготовка. Невозможно заниматься медицинской предпрофессиональной подготовкой, если в школе низкий уровень подготовки знаний в области биологии и химии. Главное в этой работе - это не только сосредотачиваться на отдельных элитных школах или отдельных предметах, главное - в массовом порядке дать возможность каждому ребенку получать качественное образование независимо от того, в каком районе он находится", - добавил он.

Реорганизация системы и результаты школьников

За последние годы в Москве была проведена реорганизация системы образования, изменился подход к финансированию школ. Он стал одинаковым для всех школ независимо от статуса и местоположения.

"Мы укрупнили школы, создали систему подготовки преподавателей, прошли большой путь развития. В результате за последние годы число выпускников, набравших более 220 баллов по трем ЕГЭ, увеличилось в три раза. Число школьников-победителей Всероссийской олимпиады выросло в три раза. И самое главное - количество школ, которые участвуют в олимпиадах и подготовили победителей и призеров, тоже увеличилось в три раза. Это говорит о том, что качественное образование в Москве стало не достоянием отдельных школ, а массовым явлением", - отметил Собянин.

Кроме того, улучшились результаты московских школ в мировых рейтингах, основным из которых является Programme for International Student Assessment (PISA). Сегодня Москва вошла в тройку мировых образовательных систем, конкурирует с Китаем, Сингапуром и Японией и обошла по качеству образования практически все европейские страны.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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