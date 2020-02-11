Программу переобучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком расширят в Москве

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Программа бесплатного профессионального переобучения и дополнительного образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в Москве будет расширена - ее смогут пройти неработающие женщины, воспитывающие детей в возрасте до семи лет. Ранее стать участниками программы могли мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Теперь будет расширена действующая с 2013 года городская программа обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком. За годы реализации участницами этой программы стали порядка 10 тыс. женщин. Впервые в программе смогут участвовать женщины-индивидуальные предприниматели и самозанятые, занимающиеся воспитанием детей в возрасте до семи лет. Они смогут как повысить квалификацию, так и получить новую профессию", - говорится в сообщении.

Другие условия участия в программе остались прежними: женщины должны иметь гражданство России и постоянное местожительство или постоянную регистрацию в Москве.

"Бесплатное обучение организуют учебный центр "Профессионал" и специализированный центр занятости "Моя карьера". Предлагаются очная, очно-заочная и дистанционная формы обучения. Занятия проходят в вечернее время и выходные дни. Центр "Профессионал" планирует оборудовать детскую игровую комнату, чтобы мамы могли брать с собой на обучение детей", - говорится в сообщении.

Предусматриваются также более продолжительные курсы. Ожидается, что в 2020-2021 годах в программе примут участие порядка 4 тыс. человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы для реализации послания президента Федеральному собранию намерены разработать меры адресной помощи для семей, находящихся в сложной финансовой ситуации. Он уточнил, что речь идет не о "раздаче льгот", а, например, об устройстве детей досрочно в ясли или детский сад, предоставлении возможности родителям получить новую специальность.