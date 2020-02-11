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Полицейские в штатском стали патрулировать поезда МЦД для профилактики правонарушений

Также поезда продолжат патрулировать полицейские патрульно-постовой службы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Полицейские оперативники в гражданской одежде патрулируют поезда Московских центральных диаметров (МЦД) для профилактики правонарушений. Об этом сообщил начальник Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин в эфире радиостанции "Милицейская волна".

"Диаметры находятся в зоне нашей оперативной ответственности. Для их обслуживания мы выделили дополнительно личный состав за счет перераспределения штатной численности внутри управления, организовали сопровождение электропоездов не только полицейскими патрульно-постовой службы, но и сотрудниками оперативных служб в гражданской одежде, с целью профилактики правонарушений", - сказал Калинкин.

Теги
Россия
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