Полицейские в штатском стали патрулировать поезда МЦД для профилактики правонарушений

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Полицейские оперативники в гражданской одежде патрулируют поезда Московских центральных диаметров (МЦД) для профилактики правонарушений. Об этом сообщил начальник Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин в эфире радиостанции "Милицейская волна".

"Диаметры находятся в зоне нашей оперативной ответственности. Для их обслуживания мы выделили дополнительно личный состав за счет перераспределения штатной численности внутри управления, организовали сопровождение электропоездов не только полицейскими патрульно-постовой службы, но и сотрудниками оперативных служб в гражданской одежде, с целью профилактики правонарушений", - сказал Калинкин.