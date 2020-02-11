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Порядка 6 млрд рублей выделили из бюджета Москвы на развитие системы распознавания лиц

Всего в 2020 году к системе планируют подключить видеопотоки со 105 тыс. камер городской системы наблюдения и 30 тыс. камер транспортного комплекса

КРАСНОГОРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Подключить видеопотоки со 105 тыс. городских камер планируют к системе распознавания лиц в Москве, всего из бюджета города на развитие системы было выделено 6 млрд рублей. Об этом на форуме "Технологии безопасности" сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

По его словам, комплексная цифровизация неотвратима, но она несет не только возможности, но и угрозы. Поэтому одной из главных задач властей города является увеличение безопасности горожан. Для этого был разработан проект "Умный город". Его создали с учетом прогнозов экспертов, федерального и мирового опыта, с учетом мнения москвичей.

"Первое, что включает в себя система "Умный горд" в отношении безопасности - это система мониторинга управления силами и средствами оперативных служб. Речь идет вообще о координации и реагирования всех городских служб <...> В рамках принятого Мосгордумой бюджета столицы были предусмотрены средства в размере 6 млрд рублей для того, чтобы разместить полностью в городе систему распознавания лиц", - сказал Щитов.

Он добавил, что данная система уже частично реализуется в городе, и благодаря ей в пяти случаях из 10 удается выявить людей, находящихся в федеральном розыске.

По его словам, в 2020 году к системе видеоаналитики планируется подключить видеопотоки со 105 тыс. камер городской системы наблюдения и 30 тыс. камер транспортного комплекса.

"Также один из важных вопросов - это кибербезопасность в финансовой сфере. В 2019 году число дистанционных хищений выросло на 79%. Мы изучаем федеральное законодательство, зарубежный опыт, готовим предложение по повышению ответственности для юридических лиц из-за нарушений цифровой безопасности горожан", - добавил Щитов.

С 2017 года в Москве заработала система массового распознавания лиц, которая должна помочь властям города и правоохранительным органам в обеспечении безопасности.

О проекте

Ведомственный проект Минстроя "Умный город" запущен в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей. Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город".

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