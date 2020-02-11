Самым востребованным лотом на торгах в 2019 году стало помещение в доме на востоке Москвы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Самым востребованным лотом на торгах в Москве в 2019 году стало помещение, расположенное на первом этаже жилого дома номер 23А на Большой Семеновской улице на востоке города, сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Лот оказался востребованным не только из-за своего местоположения и технических характеристик. Дополнительным стимулом к участию в торгах стало предложение по льготной арендной ставке в рамках программы для представителей малого и среднего бизнеса", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Пресс-служба уточняет, что на право аренды этого помещения претендовали 57 участников - это самый высокий показатель 2019 года. "В ходе торгов цена за коммерческое помещение площадью 49,8 кв. м выросла в 23 раза - с 224 тыс. до 5,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что победитель торгов планирует открыть в этом помещении магазин спортивного питания.

На втором месте по востребованности на торгах по итогам прошлого года - лот площадью 36 кв. м, расположенный на Мосфильмовской улице; на третьем месте - помещение площадью 55 кв. м, расположенное в доме на Щелковском шоссе.

"В 2019 году на торгах за право продажи и аренды нежилых помещений конкуренция составила шесть участников на лот, при этом в 2018 их было пять, а в 2017 - четыре претендента на один объект", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.