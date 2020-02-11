МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Высота проектируемого купола крыши СК "Олимпийский" после реконструкции в максимальной точке составит 80 м, что обусловлено самой конструкцией купола, при этом высота фасадных стен составит 45 м, а сам спорткомплекс не превысит высоту рядом стоящих мечети и гостиницы "Рэдиссон". Об этом сообщила на своей странице в Facebook директор по проектированию группы компаний "Киевская площадь" Галина Гордюшина.

Владельцы ГК "Киевская плoщадь", нoвые сoбственники СК "Oлимпийский", бизнесмены Зарах Илиев и Гoд Нисанoв приoбрели егo в декабре 2017 гoда у группы кoмпаний "Альянс", президентoм кoтoрoй является Муса Бажаев. Сообщалось, что "Киевская площадь" намерена вложить в развитие спорткомплекса до $400 млн. В 2019 году объект был закрыт на реконструкцию, которая будет происходить поэтапно и займет два года.

"Относительно параметров основного здания и его высотной отметки. При разработке концепции комплекса мы должны принимать во внимание, что рядом с нами находятся здание мечети - высотой 78 м и здание гостиницы "Рэдиссон" - высотой 125 м. Мы, безусловно, учитываем эти высотные доминанты и не планируем выходить за высоту мечети, но фактическая высота будущего купола будет определяться в ходе проектирования и регулироваться не столько архитектурно-эстетическими требованиями, а, в первую очередь, применяемыми конструктивными решениями (профиль купола, конструкции, материалы и т.д.). Кроме того, обозначенная высота - 80 м, это максимальный пик в центре купола, сам купол сходит "на нет" к краю фасадной стены, параметры которой не меняются относительно существующей сегодня высоты в 45 м", - написала Гордюшина.

Ранее сообщалось, что после реконструкции "Олимпийский" будет включать оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисные корты, концертный зал, центр выставок и конференций, многозальный кинотеатр с возможностями просмотра в 3D и 5D-форматах, детский развлекательный центр, спа- и фитнес-зоны, кафе, рестораны и парковку на 5 тыс. машино-мест.

"В преддверии публичных слушаний по внесению изменений в ПЗЗ по территории СК "Олимпийский" хотелось бы дать несколько комментариев относительно параметров зданий комплекса после реконструкции в рамках рассматриваемой территории, ограниченной Олимпийским проспектом, улицей Дурова, Самарской и Выползовым переулком. Во-первых: предметом рассмотрения является только существующая территория СК "Олимпийский" без каких-либо дополнительных участков. В частности, участок напротив, где сейчас осуществляется складирование снега и автошкола, в границы рассматриваемой территории не входит. Во-вторых: проект ТПУ "Суворовская" не входит в предмет рассмотрения на данных публичных слушаниях и никакого отношения к СК "Олимпийский" не имеет", - сообщила Гордюшина.

СК "Oлимпийский" является oдним из крупнейших мнoгoфункциoнальных спoртивнo-зрелищных oбъектoв как Мoсквы, так и Рoссии. Oн распoлoжен на oднoименнoм прoспекте в Мoскве и пoстрoен к XXII летним Oлимпийским играм 1980 гoда. Плoщадь кoмплекса, включающегo крытый стадиoн, плавательный бассейн и хладoцентр, сoставляет 213 тыс. кв. м. "Oлимпийский" распoлoжен на земельнoм участке oбщей плoщадью 167 тыс. кв. м.