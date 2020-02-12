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Власти Москвы сделали подборку самых романтичных мест города перед 14 февраля

По версии Комитета по туризму столицы, в топе таких мест находятся городские катки

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет по туризму Москвы сделал подборку из наиболее интересных мест, где можно сделать романтичные селфи в День всех влюбленных. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе комитета.

"В канун 14 февраля столичный Комитет по туризму решил рассказать, куда отправиться за лучшими романтичными фотографиям тем москвичам, кто еще не решил, где провести свидание, а также путешественникам, кто приехал в Москву со своей второй половинкой. Не секрет, что туристы и москвичи обожают фотографироваться в столице. За одни только новогодние праздники количество упоминаний хештега #Москва на русском, английском, французском, немецком и испанском языках в соцсетях составило более 800 тыс. <...> И мы уверены, что в День всех влюбленных у тысяч горожан и путешественников появятся новые романтические фото с видами Москвы", - сказал собеседник агентства.

В топе самых романтичных мест, по версии Комитета по туризму столицы, оказались городские катки. Праздничные мероприятия в День всех влюбленных пройдут на ледовых площадках в саду имени Баумана, парках "Кузьминки", "Фили", "Митино" и других. "Предлагаем отправиться также на самые популярные московские катки - в парк Горького и на ВДНХ. Здесь уж точно каждый найдет нужный ракурс для романтического фото. Например, отличные фотографии получатся на Аллее влюбленных вокруг фонтана "Дружба народов", - отметили в пресс-службе.

Селфи на фоне сердца

Еще одним подходящим местом для праздничной фотосессии в комитете назвали памятник всем влюбленным - волшебное сердце в саду "Эрмитаж". Можно также прогуляться по аллеям парка, сделать совместное селфи на катке или за ужином в одном из ресторанов, расположенных на территории. Прекрасный вечер влюбленные могут провести и в Московском планетарии: там можно не только посмотреть на звезды и признаться в любви на фоне небосвода, но и сделать фото на память в звездной фотозоне, подготовленной специально к празднику в музее Урании.

Хорошим выбором, чтобы отметить 14 февраля, комитет считает также "Аптекарский огород", на первом этаже стеклянной оранжереи которого разбиты настоящие джунгли. Удачные фото влюбленные могут сделать и на "Парящем мосту" в парке "Зарядье", который совершает дугу над Москворецкой набережной и водой Москвы-реки. Общая длина смотровой площадки на нем достигает почти 245 м.

"Конструкция моста уникальна и не имеет аналогов в мире, она очень крепкая: мост может выдержать нагрузку более 240 тонн, - то есть до двух тысяч влюбленных пар одновременно. Со смотровой площадки открываются завораживающие виды на исторический центр города, а фотографии получатся на зависть любому блогеру", - отметили в пресс-службе.

Привлечь влюбленных сможет также самая высокая смотровая площадка Европы "Панорама 360", с который открывается вид на столицу с высоты 89-го этажа одной из башен квартала "Москва-Сити". После фотосессии можно устроить "сладкое продолжение вечера" - на площадке работает фабрика шоколада и мороженого. Также отлично провести вечер можно в одном из ресторанов на верхних этажах небоскребов "Москва-Сити".

Иллюминация в сердце Москвы

В комитете добавили, что атмосферные фото получаются на многих пешеходных улицах и переулках столицы. Например, на Никольской улице или в Камергерском переулке можно найти уникальный ракурс с "сияющим" небом над головой благодаря праздничной подсветке.

"В Москве есть главное место, где парочки могут сфотографироваться в "любовном лесу", поток влюбленных туда никогда не иссякает. На Третьяковском мосту находятся "деревья любви", их несколько, поэтому хватит на всех желающих. Этот мост еще часто называют "поцелуевым мостом": после поцелуя, влюбленные могут сделать совместные фото на "скамье примирения" с крыльями по бокам и нимбом из двух колец сверху", - рассказали в ведомстве.

Точкой притяжения в День всех влюбленных является и дизайн-квартал "Флакон", а также соседствующий с ним "Хлебзавод". Арт-пространства и креативные резиденты регулярно создают здесь инсталляции, меняют их и дополняют.

День святого Валентина, или День всех влюбленных, отмечается 14 февраля во многих странах мира. В России стал приобретать популярность в начале 1990-х годов. В том числе эту дату пары стали выбирать для проведения свадеб.

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