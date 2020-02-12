{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Температура около нуля и небольшие осадки ожидаются в среду в Московском регионе

Ночью в столице температура может опуститься до минус 4 градусов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в среду облачную погоду с небольшими осадками в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от минус 1 до 1 градуса выше нуля, ночью возможны заморозки до минус 4 градусов.

В Подмосковье температура будет колебаться от минус 3 до 2 градусов тепла, в ночь на четверг термометры покажут минус 4 градуса. Скорость южного ветра не превысит 10 м/с.

"Небольшие осадки. Местами гололедица", - говорится в сообщении. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 мск четверга. Атмосферное давление в регионе составит 733 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ГИТИС представит премьеру спектакля "Монтаж аттракционов" об Эйзенштейне во Франции
Ее покажут в рамках фестиваля "Русские сезоны", стартовавшего в январе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС