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Бахрушинский музей отреставрируют к 2022 году

Кроме того, планируется открыть Детский центр

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Театральный музей имени Бахрушина проведет масштабную реставрацию к 2022 году. Об этом в среду ТАСС рассказал директор музея Дмитрий Родионов.

"Исторически сложилось так, что этот период [последние 10-15 лет] стал этапом формирования стратегического плана развития музея, к реализации которого мы приступили несколько лет назад, проведя масштабную реставрацию фасадов Главного дома, флигеля "Каретный сарай", где открыли новый выставочный зал. Реализация этого плана рассчитана на период до 2022 года", - поделился директор.

Планируется сделать реставрацию всех памятников и на территории исторической усадьбы А. А. Бахрушина, а также его филиалов в Москве, в Зарайске. Кроме того, планируется открыть Детский центр и модернизировать всю инфраструктуру музея.

Проект "Бахрушинский квартал" позволит музею создать и для посетителей, и для сотрудников современные комфортные условия, которых до этого не было. Директор музея отметил, что любой объект, который требует реставрации/реконструкции - это большой комплекс работ, начиная с оформления правоустанавливающих документов, охранного статуса, проектирования, согласования, экспертизы и т. д.

"Это большая, невидимая миру работа, без которой нельзя потратить ни одного рубля государственных денег", - заявил Родионов.

О музее

Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина основан 29 октября 1894 года общественным деятелем, известным московским промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865-1929). Музей является крупнейшим хранителем коллекций театрального достояния России. В его фондах - эскизы костюмов и декораций выдающихся мастеров сценографии, фотографии и портреты, сценические костюмы великих актеров, программы и афиши спектаклей, редкие издания по театральному искусству, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое.

В Москве находятся Главное здание и девять филиалов музея: три мемориальных дома, четыре музея-квартиры, музей-мастерская и музей-студия. С декабря 2014 года открыто представительство музея в Ульяновске, в "Доме-ателье архитектора Ф. О. Ливчака". А в 2017 году открылся филиал музея в Зарайске, на родине Бахрушиных.

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