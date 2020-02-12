{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пешеходные тропы объединят территории ВДНХ и Ботанического сада

Директор Ботанического сада Владимир Упелниек отметил, что люди должны входить на территорию сада определенными маршрутами, тем самым будет меньше нагрузка на растительный генофонд

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между АО "ВДНХ" и Главным Ботаническим садом Российской академии наук им. Н. В. Цицина подписано в Москве. Теперь территории двух комплексов площадью более 600 га будут соединены пешеходными тропами.

"Основная цель подписания соглашения между ВДНХ и Ботаническим садом - проектирование и развитие территорий как единого комплекса. 330 га со стороны Ботанического сада и 330 га с территории ВДНХ стратегически требуют комфорта, безопасности, развития навигационных систем, событийных повесток", - сказал журналистам в среду гендиректор АО "ВДНХ" Сергей Шогуров.

В рамках соглашения ВДНХ будет предоставлять свою территорию для знакомства посетителей с научной деятельностью и уникальной коллекцией Ботанического сада. Также планируется открыть общий информационный центр в Главном лабораторном корпусе Ботанического сада, запустить совместные экскурсии, кросс-лекции и мастер-классы в рамках образовательной программы, создать объединенный календарь цветения, проводить благотворительные акции и другие мероприятия.

"Наша задача - популяризация знаний о природе. Современные дети не знают, что такое одуванчик или клевер, уровень ботанического образования населения достаточно низкий. Мы установим этикетаж, информационные щиты, будем проводить целевые экспозиции о пищевых, технических, ароматических, медицинских культурах", - сказал ТАСС директор Ботанического сада Владимир Упелниек.

Он добавил, что теперь совместно с ВДНХ необходимо "организовать правильные потоки людей, входные группы, проложить цивилизованные маршруты". "Люди не должны входить на территорию сада каким-то фронтом, хаотично, они должны ходить по определенным маршрутам. Тем самым будет меньше нагрузка на растительный генофонд", - отметил Упелниек.

О Ботаническом саде и ВДНХ

Главный Ботанический сад РАН им. Н. В. Цицина - один из крупнейших ботанических садов России и Европы. Коллекционные фонды сада, включающие свыше 18 тыс. наименований растений, являются национальным достоянием России. Это крупное научно-исследовательское учреждение и центр просветительской деятельности. Исследования ботаников направлены на решение фундаментальных проблем сохранения генофонда природной и культурной флоры и вопросов рационального использования мировых растительных ресурсов.

ВДНХ - крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. На его территории располагаются 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Тематически комплекс поделен на семь частей: Ландшафтный парк, Парк ремесел, Парк знаний, ЭКСПО, Музейный город, Парк будущего, парк "Останкино". Поток посетителей - порядка 33 млн человек в год.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мосгорсуд: рамки металлодетектора в Чертановском суде были исправны и работали штатно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС