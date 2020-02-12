Пешеходные тропы объединят территории ВДНХ и Ботанического сада

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между АО "ВДНХ" и Главным Ботаническим садом Российской академии наук им. Н. В. Цицина подписано в Москве. Теперь территории двух комплексов площадью более 600 га будут соединены пешеходными тропами.

"Основная цель подписания соглашения между ВДНХ и Ботаническим садом - проектирование и развитие территорий как единого комплекса. 330 га со стороны Ботанического сада и 330 га с территории ВДНХ стратегически требуют комфорта, безопасности, развития навигационных систем, событийных повесток", - сказал журналистам в среду гендиректор АО "ВДНХ" Сергей Шогуров.

В рамках соглашения ВДНХ будет предоставлять свою территорию для знакомства посетителей с научной деятельностью и уникальной коллекцией Ботанического сада. Также планируется открыть общий информационный центр в Главном лабораторном корпусе Ботанического сада, запустить совместные экскурсии, кросс-лекции и мастер-классы в рамках образовательной программы, создать объединенный календарь цветения, проводить благотворительные акции и другие мероприятия.

"Наша задача - популяризация знаний о природе. Современные дети не знают, что такое одуванчик или клевер, уровень ботанического образования населения достаточно низкий. Мы установим этикетаж, информационные щиты, будем проводить целевые экспозиции о пищевых, технических, ароматических, медицинских культурах", - сказал ТАСС директор Ботанического сада Владимир Упелниек.

Он добавил, что теперь совместно с ВДНХ необходимо "организовать правильные потоки людей, входные группы, проложить цивилизованные маршруты". "Люди не должны входить на территорию сада каким-то фронтом, хаотично, они должны ходить по определенным маршрутам. Тем самым будет меньше нагрузка на растительный генофонд", - отметил Упелниек.

О Ботаническом саде и ВДНХ

Главный Ботанический сад РАН им. Н. В. Цицина - один из крупнейших ботанических садов России и Европы. Коллекционные фонды сада, включающие свыше 18 тыс. наименований растений, являются национальным достоянием России. Это крупное научно-исследовательское учреждение и центр просветительской деятельности. Исследования ботаников направлены на решение фундаментальных проблем сохранения генофонда природной и культурной флоры и вопросов рационального использования мировых растительных ресурсов.

ВДНХ - крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. На его территории располагаются 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Тематически комплекс поделен на семь частей: Ландшафтный парк, Парк ремесел, Парк знаний, ЭКСПО, Музейный город, Парк будущего, парк "Останкино". Поток посетителей - порядка 33 млн человек в год.