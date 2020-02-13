В Москве пройдет премьера спектакля Миркурбанова по книге Богомолова

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Актер и режиссер Игорь Миркурбанов представит музыкальный спектакль по книге режиссера Константина Богомолова "Так говорил Богомолов" на сцене Театрального центра СТД РФ "На Страстном" в четверг.

В сентябре 2019 года Богомолов представил свою первую книгу "Так говорил Богомолов", в которую вошли поэтические тексты, написанные им в разные периоды жизни, тексты пьес, написанных и поставленных в разное время, среди которых "Мушкетеры" и "Мой бластер разрядился", сценарий фильма "Круговая дорога" и еще целый ряд текстов, в том числе для журнала "Русский пионер".

"Тексты Богомолова бесконечно талантливы, глубоки, музыкальны и прекрасны. Я влюблен в них. Это лучшее, что я когда-либо произносил со сцены. И хочется это делать снова и снова", - цитируют Миркурбанова в пресс-службе.

По информации пресс-службы проекта, сотрудничество Миркурбанова с Богомоловым длится несколько лет. На сегодняшний день актер играет главные роли в пяти спектаклях Константина Богомолова на разных площадках Москвы. В спектакль "Так говорил Богомолов" режиссер и актер "выводят драматический материал в пространство музыки".

Спектакль был создан в сотрудничестве с музыкальной группой Red Square Band. Он будет представлен также 27 марта, в Международный день театра.

В постановке использовали фрагменты декорации художника Ларисы Ломакиной из спектакля "Теллурия" по тексту Владимира Сорокина, который был поставлен Богомоловым в 2019 году в Театре на Таганке, а одну из ролей в постановке исполнил Миркурбанов.