Реставрация главного дома усадьбы Матвеевых завершилась в центре Москвы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Главный дом городской усадьбы Матвеевых первой половины XIX века в Волховском переулке в центре Москвы отреставрировали в рамках программы "1 рубль за 1 квадратный метр". Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Реставрация в рамках программы льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр" - всегда масштабная работа, ведь памятники, которые в нее попадают, находятся в аварийном состоянии. Инвесторы знают, что для перехода на льготную ставку аренды они обязаны полностью вернуть зданию его исторический облик", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Главный дом усадьбы Матвеевых стал одним из 19 памятников, отреставрированных по этой программе. Специалисты привели в порядок уникальные фасады и интерьеры памятника.

Отмечается, что специалисты, в частности, заделали трещины, обработали поверхности защитными составами, над домом восстановили деревянный мезонин. Мастера уделили особое внимание реставрации кровли и воссозданию на главном фасаде наличников, подоконников, лепных гирлянд под окнами, декоративных элементов. Внутри воссоздана историческая планировка, приведены в порядок печи и лестницы. Емельянов добавил, что инвестор подготовил здание под размещение гостиницы.

Уточняется, что одноэтажное кирпичное здание, которое было построено в 1830 году, является объектом культурного наследия регионального значения. Первоначально участок принадлежал купцу Степану Матвееву, но впоследствии дом несколько раз менял владельцев. Реставрационные работы на объекте продолжались три года.