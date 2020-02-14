Музеи, парки и библиотеки Москвы устроят специальные мероприятия в честь 14 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Конкурс костюмов в стиле Сальвадора Дали, вечера быстрых свиданий, мастер-классы по парному фигурному катанию, обмен книгами с любовными посланиями и другие мероприятия пройдут на выставках, в парках, культурных центрах и библиотеках Москвы в День святого Валентина 14 февраля. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Горожан ждут концерты, мастер-классы по парным танцам, спектакли, лекции и многое другое. Присоединиться могут не только влюбленные, но и те, кто только ищет свою половинку", - говорится в сообщении.

В частности, культурный центр "Вдохновение" на Литовском бульваре, проведет вечер быстрых свиданий - это популярный формат знакомств, когда двое людей общаются всего несколько минут, а потом собеседники меняются. Темой для обсуждений станет музыка, участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация. А в Доме Гоголя на Никитском бульваре можно будет послушать лекцию "Гений и муза. Сальвадор Дали и Елена Дьяконова", на которой гостям расскажут, как художник познакомился со своей будущей женой, а также об особенностях взаимоотношений экстравагантной пары.

Специальную программу ко Дню всех влюбленных подготовили 12 парков, посетить большую часть из них можно бесплатно и без регистрации. Например, в парке Горького на катке "Восход" проведут два бесплатных мастер-класса по парному фигурному катанию, весь вечер на катке будет звучать романтическая музыка. В усадьбе Воронцово День святого Валентина совместят с Международным днем книгодарения: на "Live!Катке" желающие выберут себе книгу, в которой найдут тайное послание от незнакомца.

В Парке Горького пройдет экскурсия "14 историй о любви". В частности, гид расскажет о романе Екатерины II и графа Орлова, Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Посетители ВДНХ в этот день смогут принять участие в серии быстрых свиданий на катке, акции по обмену валентинками, кроме того, в павильоне "Рабочий и колхозница" можно будет посмотреть спектакль о любви "Двое на качелях". Также в эти дни в "Москвариуме" на ВДНХ проходит научно-развлекательный фестиваль "Влюбленные в океан", гости которого могут послушать лекции о Мировом океане, научиться делать валентинки и освоить парный танец хастл. 14 февраля посетители с именами Валентин и Валентина смогут пройти на экспозицию "Аквариум" бесплатно.

Как сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в зоосаде по случаю Дня всех влюбленных пройдет акция, в рамках которой пары смогут купить один билет на двоих после признания друг другу в любви. А Московский метрополитен и "Почта России" накануне Дня всех влюбленных запустили сервис, с помощью можно отправить валентинтку, положив ее в один из почтовых ящиков, установленных на информационных стойках "Живое общение" на 27 станциях метро и МЦК. Возле стойки в вестибюле станции "Курская" также разместят ростовое дерево, на котором можно будет оставлять валентинки и обмениваться ими.

Образ в стиле Дали и ЗАГС в музее

В московском "Манеже" проходит масштабная выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство". В ее рамках 14 февраля пройдет первый конкурс на лучший костюм в стиле Сальвадора Дали и его музы Галы. Для посетителей в костюмах вход будет бесплатным и без очереди.

"Омар на голове, пиджак со стаканами или, может быть, всемирно известные усы? Идеи для вдохновения неисчерпаемы, тем более когда дело касается художника, чьи фантазия и провокации не знали границ. В качестве подарка за лучший костюм победителей ждут призы", - уточнили ТАСС в пресс-службе организаторов выставки.

Подобный конкурс проходил в рамках выставки "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера". Тогда посетители рисовали себе монобровь, как у художницы, надевали яркую одежду, массивные этнические аксессуары, цветы и ленты помогут создать нужный наряд.

В Музее Москвы в честь Дня Святого Валентина устроят специальное мероприятие в рамках выставки "Фамильные ценности". Экспозиция охватывает 150 лет истории развития института семьи и исследует социальные формы, на которых сегодня строятся любовные отношения и супружеская жизнь.

"14 февраля Музей Москвы вместе со Школой Дизайна НИУ ВШЭ устраивает музейный pop-up ЗАГС - репетицию "свадьбы" в пространстве выставки "Фамильные ценности". Мы предлагаем современным парам отойти от стереотипов и клише, взглянув по-новому на привычные традиции", - рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

Организаторы мероприятия предлагают переосмыслить представление о том, как должен выглядеть свадебный наряд. "Молодые дизайнеры предложат свои платья и костюмы, а посетители смогут примерить и "обручиться" в них. Те, кто решит прийти в своем свадебном костюме или провести церемонию в повседневной одежде, могут дополнить образ необычными свадебными аксессуарами, подобранными студентами-дизайнерами специально для pop-up ЗАГСа в Музее Москвы", - добавили в пресс-службе. Акция повторится и 15 февраля.

О семейных ценностях

В Музее Москвы можно также изучить выставку, посвященную любви и семейным ценностям. Через предметный мир, документы и фотографии XIX-XX веков на выставке впервые отражена история 12 московских династий: купцов Бахрушиных, Сырейщиковых, Варенцовых, Челноковых, дрессировщиков Дуровых, цирковых артистов Никулиных и других. Среди экспонатов: приглашение на вечер в честь помолвки Веры Дмитриевны Сырейщиковой и Василия Степановича Марецкого, письмо Владимира Фёдоровича Лазурского будущему тестю по поводу того, что он рад считать его дочь своей невестой, а также дневники Варвары Алексеевны Хлудовой (Морозовой), где она описывает сватовство Абрама Абрамовича Морозова и свое нежелание выходить за него замуж.

Свадебным традициям посвящена и выставка "Русская свадьба" в Государственном историческом музее. Она знакомит посетителей с забытыми и во многом утраченными русскими народными традициями. В экспозиции представлены иконы XVII века, написанные царскими изографами в 1680-е годы: "Покров Богородицы", "Рождество Христово" и "Крещение Господне". О формировании русской свадебной традиции и пышной царской свадьбе рассказывают чиновные списки свадьбы царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, венчальная икона царицы Евдокии Федоровны Лопухиной и другие предметы. Среди редких и особо ценных экспонатов на выставке представлены деревянные горельефы, изображающие крестьянскую свадьбу. Отдельное внимание уделяется и важной роли приданного для невесты.

С помощью мультимедийных программ можно познакомиться с обрядовым фольклором, увидеть фотографии прошедших эпох и погрузиться в многообразие свадебных ритуалов. Частью выставки стали свадебные фотографии из семейных архивов россиян.