Ликсутов сообщил, что 23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Парковка на улицах Москвы будет бесплатной в День защитника Отечества, 23 февраля, а также в следующим за ним выходной 24 февраля. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной. Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам. Просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и парковки. Не оставляйте автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций", - сказал он.

День защитника Отечества отметят в России в воскресенье, 23 февраля. Этот праздник появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 года назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.