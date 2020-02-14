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В Москве откроют курсы для молодых предпринимателей в рамках проекта "Бизнес-уикенд"

Первые вводные тренинги в рамках проекта пройдут 15 и 22 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы откроют специальные курсы в рамках бесплатного образовательного проекта для молодых предпринимателей "Бизнес-уикенд". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"В первом полугодии пройдут вводные тренинги в 12 районах Москвы. Затем будут организованы четыре углубленных семинара по поиску бизнес-ниши. Самых заинтересованных и мотивированных участников также ждут занятия в так называемом преакселераторе, где они смогут подробно разобрать свои идеи", - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводится в сообщении.

Первые вводные тренинги в рамках проекта пройдут 15 и 22 февраля. Молодых участников ждут занятия в акселераторе, всего ожидается порядка 150 команд, лучшие из которых примут участие в питч-сессии с инвесторами.

"Бизнес уикенд" - бесплатный образовательный проект для успешного старта своего бизнеса. В рамках проекта школьники и студенты принимают участие в лекциях, тренингах, мастер-классах, бизнес-интенсивах, где узнают о том, как запускать, развивать и продавать бизнес-проекты.

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