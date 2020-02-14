В Москве пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пьяный мужчина избил фельдшера бригады скорой помощи на северо-востоке Москвы, который приехал к нему по вызову. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД России, злоумышленник задержан и привлечен к административной ответственности.

В главке отметили, что в отдел полиции поступило сообщение от медработника бригады скорой помощи, который рассказал, что медики приехали по вызову в дом на улице Амундсена. Там в подъезде лежал без сознания неизвестный гражданин. "При осмотре мужчина беспричинно начал наносить фельдшеру удары ногами, в результате чего последний получил телесные повреждения, - сказали в пресс-службе. - Прибывшие сотрудники полиции у подъезда дома задержали подозреваемого, 33-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения".

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.