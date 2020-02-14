СК начал проверку после нападения пьяного мужчины на фельдшера скорой в Москве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после нападения пьяного мужчины на приехавшего по вызову фельдшера скорой помощи на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила она.

6 февраля медики приехали по вызову в подъезд жилого дома по улице Амундсена, где попытались оказать медицинскую помощь 33-летнему пьяному мужчине, лежавшему без сознания. При осмотре мужчина стал вести себя агрессивно и избивать фельдшера ногами.

Прибывшие сотрудники полиции у подъезда дома задержали подозреваемого. Медику оказана помощь.

Полиция в отношении задержанного составила протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.