Промышленный экспорт Москвы в 2019 году вырос более чем на 31%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Экспорт московской промышленной продукции в 2019 году вырос более чем на 31% к уровню 2018 года и достиг $27,8 млрд, сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Объем экспорта московской промышленной продукции в прошлом году составил $27,8 млрд и вырос на 31,88% по сравнению с 2018 годом. Доля столицы в общем объеме российского экспорта составила более 43%, в том числе 20% несырьевого неэнергетического экспорта. Отмечу, в 2018 году Москва по этому показателю занимала только 16% российского экспорта", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, которого также цитирует пресс-служба, отметил, что правительство Москвы занимается решением "внутренних" проблем экспортеров, таких как формирование экспортных стратегий, помощь предприятиям в модернизации производства, создание особых условий для приоритетных отраслей, оказание всесторонней экспертной поддержки. "И мы видим, что это работает. По итогам года объем экспорта высокотехнологичной продукции Москвы демонстрирует положительную динамику. Объем вырос более чем на 8% и составил $12,2 млрд", - отметил Прохоров.

Всего, по данным пресс-службы, за прошлый год экспорт промышленной продукции столичными компаниями был осуществлен в 184 страны. Первое место среди ключевых стран-импортеров занимает Великобритания ($5,6 млрд), второе - Белоруссия ($2,5 млрд). Далее в топе импортеров московских компаний находятся: Казахстан ($2,3 млрд), Китай ($1,87 млрд), США ($1,82 млрд).