Около 10 млн человек ожидается на праздничных мероприятиях 9 мая в Москве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Около 10 млн гостей и участников ожидается на крупных праздничных мероприятиях, которые пройдут в День Победы в Москве. Об этом сообщил в пятницу в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям замруководителя департамента культуры Москвы Леонид Опарин.

"В Москве под председательством мэра сформирован комитет по организации празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сформирован и утвержден соответствующий комплекс мероприятий. В рамках празднования годовщины в Москве будет организована большая праздничная программа, в мероприятиях будут задействованы центральные площадки города, пешеходные зоны, площадки в административных округах, парки, учреждения культуры. В период празднования Дня Победы в городе состоится более 200 крупных мероприятий, ожидаемое количество гостей мероприятий - около 10 млн человек", - сказал Опарин.

Он добавил, что будет сформирован план основных мероприятий, утвержденный оргкомитетом. Театральные и концертные учреждения в Москве готовят мероприятия, которые состоятся как на улицах города, так и в самих учреждениях. Всего таких мероприятий будет 197: из них 42 литературно-музыкальные программы, 46 концертных программ, 73 спектакля, две выставки, 10 показов фильмов и киноспектаклей, 24 других мероприятия - гастроли, торжественные вечера и так далее. Ряд из них пройдет бесплатно.

"Кроме майских праздников, у нас в этом году - Год памяти и славы. Поэтому 27 марта, в Международный день театра, традиционно состоится "Ночь в театре", которая будет посвящена той же тематике. В течение всего сезона в репертуаре московских театров уже идет 31 спектакль по тематике ВОВ, будут созданы новые спектакли. Впереди будет и День памяти и скорби, на осень мы тоже планируем мероприятия", - сказал Опарин.

Как уточнил первый замдиректора Московской дирекции массовых мероприятий Владимир Агафонов, центром празднования Дня Победы станет Красная площадь, где в 10:00 состоится парад Победы. Также состоится традиционное шествие "Бессмертного полка", ожидается большое количество участников акции, в связи с чем шествие может начаться не от станции метро "Динамо", а от станции "Аэропорт". "Праздничные мероприятия, которые организует департамент культуры Москвы, начнутся 9 мая в 10:00 и закончатся в 22:00, а 10 мая с 15:00 до 21:00. Основными центральными концертными площадками в этом году станет Парк Победы на Поклонной горе, где формируется очень значимая и масштабная программа; площади перед храмом Христа Спасителя и у Белорусского вокзала. Они стали посещаемыми и любимыми москвичами и гостями столицы", - сказал Агафонов.

Он добавил, что 9 и 10 мая во всех административных округах Москвы состоятся праздничные мероприятия, на 15 городских площадках. По его словам, там будет организована трансляция парада Победы, концерты с участием звезд и развлекательные программы для детей. Завершится праздник 9 мая традиционным салютом в 22:00 на 16 городских площадках, также будут организованы фейерверки в парках и на окружных площадках.

Празднование в парках и библиотеках

"Традиционно парки культуры и отдыха, подведомственные департаменту культуры Москвы, подготовят праздничные программы. В этом году масштабные праздничные программы пройдут на 29 парковых территориях. В вечернее время у нас запланированы салюты. В связи с юбилейной датой все программы будут расширены. Мероприятия мы будем проводить не только в центральных парках, но и в районах на локальных площадках. Помимо масштабных программ мы формируем проекты, памятные фотовыставки, цикл лекций и бесед в апреле и мае, получаем отзывы и предложения от граждан", - добавила начальник отдела по связям с общественностью объединенной дирекции по развитию парков в Москве (Мосгорпарка) Дарья Косинова.

Как добавила директор Центральной городской деловой библиотеки, председатель совета директоров столичных библиотек Наталья Забелина, военно-патриотическая работа в библиотеках Москвы проводится постоянно. В этом году начались и пройдут тематические акции, книжно-иллюстративные и интерактивные выставки. По ее словам, москвичи различных возрастов принимают активное участие в данных акциях, приносят вещи, материалы и письма с фронта. В дальнейшем планируется организовать выставки в столичных библиотеках с данными предметами. Кроме того, в преддверии Дня Победы библиотеки, музеи и театры проведут совместные памятные мероприятия.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы, все ветераны будут награждены юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Всего документ включает 116 мероприятий, в том числе военный парад на Красной площади, торжественный прием от имени президента России и праздничный концерт на Красной площади с фейерверком, которые пройдут 9 мая 2020 года.

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