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Зима в Москве может продлиться до конца марта

По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, погода в умеренных широтах весьма переменчива, вполне возможны еще морозы
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Несмотря на теплую погоду, метеорологическая и климатическая зима в столице не заканчивается, она вполне может продлиться до конца марта, еще возможны морозы. Об этом ТАСС сказала в пятницу главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Средняя температура ниже ноля была у нас вчера, поэтому рано еще расслабляться, что зима закончилась. Она не закончилась, по климату у нас и март считается зимним месяцем. Погода в умеренных широтах весьма переменчива, вполне возможны еще морозы. Пока сохраняется аномально теплая зима, но пока еще зима", - сказала Макарова.

По ее словам, говорить об окончании зимы можно будет только в тот период, когда весна наступит по всем показателям - календарному, метеорологическому (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль), климатическому (наступление весны по средним многолетним значениям) и астрономическому (день весеннего равноденствия).

"Астрономическая весна начинается у нас 20 марта, по климату у нас устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль - 25 марта. Это очень далекие сроки, несмотря на то, что яркая отличительная черта этой зимы - продолжительный период аномально теплой погоды", - добавила Макарова.

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Россия
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