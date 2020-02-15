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Лекции по здоровому образу жизни пройдут в столичных поликлиниках с 17 по 22 февраля

В частности, посетителям расскажут о рисках развития онкозаболеваний, гипертонии и инсульта

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Лекции и занятия, посвященные здоровому образу жизни и профилактике заболеваний, пройдут в столичных поликлиниках с 17 по 22 февраля. Об этом сообщается в субботу на портале мэра и правительства Москвы.

"В столичных поликлиниках с 17 по 22 февраля пройдут лекции и занятия, посвященные здоровому образу жизни и профилактике заболеваний. Горожанам расскажут о рисках развития онкозаболеваний, гипертонии и инсульта, объяснят, почему важны прививки от инфекционных заболеваний, а также научат делать гимнастику и массаж грудным детям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в диагностическом центре №5 в Лианозове 17 февраля врачи расскажут об отказе от вредных привычек, а специалисты поликлинического отделения больницы "Кузнечики" - о том, как здоровый образ жизни помогает снизить риск развития онкологических заболеваний. 18 февраля в детской поликлинике №32 в Тверском районе можно будет узнать, почему прививки считаются основным способом защиты от инфекционных заболеваний, а в филиале №1 ДКЦ №1 в Зюзине пройдет занятие в Школе для больных артериальной гипертонией.

Профилактике и диагностике инсульта будет посвящено занятие в Школе здоровья в городской поликлинике №166 в Орехово-Борисове Южном 20 февраля. Врач расскажет о факторах риска и симптомах, а также о действиях, которые необходимы, если инсульт произошел у кого-то из близких. 22 февраля в диагностическом центре №3 в Выхино-Жулебине в преддверии Дня защитника Отечества пройдет день открытых дверей, он будет посвящен вопросам мужского здоровья. 

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