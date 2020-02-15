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Прилегающую к Северному речному вокзалу территорию отремонтируют до 1 сентября

По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, парковую зону около вокзала полностью обновят

МОСКВА, 15 февраля./ТАСС/. Работу по ремонту прилегающей к Северному речному вокзалу территории в столице завершат до 1 сентября. Площадь объекта насчитывает 40,5 га, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"До 1 сентября мы завершим работы и полностью отдадим [территорию] в пользование москвичам и гостям столицы. К этому времени будут отремонтированы пешеходные пространства вдоль причальных стенок. Все 18 причальных стенок также сейчас ремонтируются, делается дноуглубление", - сказал Бирюков.

Он добавил, что парковая зона, которая находится у Северного речного вокзала будет полностью обновлена.

"Теперь там будет два продольных и пять поперечных проездов, а также три входа - все это мы реконструируем. Вместе с тем на территории парка проходят большие инженерных работы: подача тепла, воды, канализации. Объект будет оснащен системой видеонаблюдения. Всего будет установлено 250 камер, которые подсоединят к общегородской сети ", - пояснил Бирюков.

После завершения всех работ в парке появится досуговая и торговая инфраструктура. Там будут функционировать 25 объектов торговли, в том числе рестораны и кафе. Кроме того, на территории парка установят около десяти спортивно-досуговых объектов. "Согласно плану, на территории данной зоны отдыха специалисты восстановят два фонтана, которые были построены в 1937 году", - сказал Бирюков.

Парк "Дружба" и Северный речной вокзал разделяет Ленинградское шоссе. Здание Северного речного вокзала, который является одним из символов российской столицы, можно увидеть во многих отечественных кинофильмах, в том числе "Волга-Волга", "Новая Москва", "Коллеги", "Гонки по вертикали", "По семейным обстоятельствам".

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Россия
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