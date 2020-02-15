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Тридцать бесплатных экскурсий проведут в дни фестиваля "Московская Масленица" в столице

Их можно будет посетить с 21 февраля по 1 марта

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Гостей фестиваля "Московская Масленица" ожидают 30 бесплатных экскурсий, которые можно будет посетить с 21 февраля по 1 марта. В программу входят пешеходные прогулки проекта "Гуляем по Москве", экскурсии по саду "Эрмитаж", по бывшему царскому селу Покровское-Рубцово (район Сокольники) и другие, сообщается в субботу на портале мэра и правительства Москвы.

"В дни фестиваля "Московская Масленица" для горожан проведут 30 бесплатных экскурсий. Экскурсанты смогут пройтись по историческим местам, связанными с императрицей Елизаветой Петровной, художником Павлом Федотовым, меценатом Павлом Третьяковым и другими выдающимися личностями прошлых столетий. Маршруты пройдут по Замоскворечью, Басманному и другим районам города. Продолжительность каждой экскурсии - от 1,5 до 2,5 часов", - говорится в сообщении.

Также гости пройдутся до палат князей Юсуповых. Экскурсия "Традиции веселья. От золотого до Серебряного века" будет посвящена обычаям празднования Масленицы в XIX веке, ее участников познакомят с рецептами праздничных блюд двухвековой давности и забавами, которые раньше устраивали на улицах города на Масленицу. В последний день фестиваля, 1 марта, пройдет экскурсия, целиком посвященная Мясницкой улице.

В одну группу смогут войти до 60 человек. На сайте "Московских сезонов" можно найти подробное расписание и записаться на экскурсии.

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