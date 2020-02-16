Новое книгохранилище появится у Российской государственной библиотеки в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Новое здание книгохранилища с климатическим, температурным контролем и автоматическими средствами выдачи книг планируют создать для Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве. Об этом директор библиотеки Вадим Дуда сообщил порталу мэра и правительства столицы.

"Назрел вопрос о строительстве нового здания книгохранилища. Мы все видим с Большого Каменного моста большое белое здание. Это и есть наше основное книгохранилище. Там находится около 27 млн документов, и это очень серьезное превышение нормативов. Поэтому Ленинке жизненно необходимо новое книгохранилище", - сказал Дуда.

Директор добавил, что в ближайшее время планируется создать дорожную карту обновления пространства библиотеки в целом. "Мы уже готовим проект реконструкции первого подъезда. Мы хотим вернуть историческое величие библиотеке, но нужно иметь в виду и современные задачи. Нужно совместить нашу историю с современными технологиям. Наши климатические, технологические и прочие системы требуют очень большого внимания", - добавил он.

Российская государственная библиотека (ранее Ленинская библиотека) - национальная библиотека России, крупнейшая публичная библиотека страны и континентальной Европы, одна из самых больших в мире. Это ведущее научно-исследовательское учреждение в области библиографии и книговедения, методический и консультативный центр российских библиотек. Здание библиотеки включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия России.