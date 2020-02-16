Вход в метро возле "ВТБ Арены" в Москве могут ограничить из-за баскетбольного матча

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вход и выход со станций московского метро "Динамо" и "Петровский парк" в воскресенье может быть ограничен из-за баскетбольного Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"Сегодня в 16:30 на "ВТБ Арене" состоится баскетбольный Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ. Ближайшие к стадиону станции #мосметро: "Динамо" и "Петровский парк" (8А, 11). По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к "ВТБ Арене", возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными", - говорится в сообщении.

Пассажирам также рекомендовали приобретать билеты на обратную поездку заранее.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на "ВТБ-Арене". Вместимость арены на баскетбольный матч составит 12 тыс. зрителей. По словам почетного президента турнира Сергея Иванова, все 12 тыс. билетов на матч проданы.