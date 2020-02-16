{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вход в метро возле "ВТБ Арены" в Москве могут ограничить из-за баскетбольного матча

Пассажирам также рекомендовали приобретать билеты на обратную поездку заранее

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вход и выход со станций московского метро "Динамо" и "Петровский парк" в воскресенье может быть ограничен из-за баскетбольного Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"Сегодня в 16:30 на "ВТБ Арене" состоится баскетбольный Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ. Ближайшие к стадиону станции #мосметро: "Динамо" и "Петровский парк" (8А, 11). По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к "ВТБ Арене", возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными", - говорится в сообщении.

Пассажирам также рекомендовали приобретать билеты на обратную поездку заранее.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на "ВТБ-Арене". Вместимость арены на баскетбольный матч составит 12 тыс. зрителей. По словам почетного президента турнира Сергея Иванова, все 12 тыс. билетов на матч проданы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Полицейские возбудили дело в отношении напавшего на людей в храме в Москве
Инцидент произошел на Бакунинской улице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС