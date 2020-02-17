МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Столичный главк МЧС распространил в понедельник экстренное сообщение об усилении ветра в Москве, который продлится до вечера 17 февраля.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 07 часов до 18 часов 17 февраля местами в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 14-19 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

В связи с непогодой в МЧС рекомендуют москвичам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобили парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

"Не оставляйте детей без присмотра", - советуют в главке.