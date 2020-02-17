Более 250 тыс. кв. м устаревших шумозащитных экранов заменят в Москве в 2020-2021 годы

МОСКВА, 17 февраля./ТАСС/. Комплекс городского хозяйства Москвы за 2020-2021 годы заменит более 250 тыс. кв. м шумозащитных экранов, что составляет более половины из них, об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"В 2019 году в столице началась реализация трехлетнего городского проекта по замене шумозащитных экранов. Конструкции, установленные в Москве более 15 лет назад, утратили свои шумоотталкивающие и шумопоглощающие свойства. За прошлый год силами комплекса городского хозяйства было обновлено порядка 120 тыс. кв. м шумозащитных экранов. В 2020-2021 годы запланирована замена еще 250 тыс. кв. м", - утончили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам специалистов, при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика. Шумозащитные экраны, расположенные вдоль Московского центрального кольца, выполнены в серых оттенках.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что регламентные работы по мойке шумозащитных экранов относятся к циклу круглогодичных. Ежегодно коммунальные службы ремонтируют около 4-5 тыс. кв. м шумозащитных конструкций, поврежденных в результате ДТП и вандальных действий.