Поезда на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях МЖД задерживаются по техническим причинам

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги (МЖД), а также на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) увеличены по техническим причинам, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе МЖД.

"По техническим причинам на Рижском, Курском направлениях и МЦД-2 пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты принимают все необходимые меры, чтобы ввести движение в график.