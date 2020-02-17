Сообщение о зараженных радиацией купюрах в банке на юго-востоке Москвы не подтвердилось

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Принимающая лекарство от заболевания щитовидной железы женщина, находившаяся в отделении банка на юго-востоке Москвы, стала причиной срабатывания сигнала радиационной тревоги. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

В понедельник в интернете появилась информация, что в банке на Привольной улице сработала сигнализация радиационной тревоги на принесенные мужчиной деньги. "Причиной срабатывания датчика радиационной тревоги в банке на Привольной улице стала находившаяся в отделении банка женщина, принимающая лекарство от заболевания щитовидной железы. Угрозы нет", - сказали в ведомстве.