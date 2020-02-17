Около 10 больниц в Москве проверяют после анонимных сообщений о "минировании"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют около 10 больниц в Москве после анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что ГКБ им. Е. О. Мухина и Морозовскую детскую городскую клиническую больницу проверяют после информации о "минировании". "Сообщения с угрозами взрыва продолжают поступать в больницы города. В настоящий момент их насчитывается около 10. На местах работают сотрудники экстренных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".