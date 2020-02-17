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Доходы бюджета Москвы в 2019 году от упрощенной системы налогообложения выросли на 18%

Власти города отмечают, что наибольшей популярностью этот налоговый режим пользуется у индивидуальных предпринимателей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Доходы бюджета Москвы по итогам 2019 года от использования упрощенной системы налогообложения (УСН) выросли на 18% к уровню 2018 года и превысили 112 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"Московские организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), перечислили в 2019 году в бюджет Москвы 112,8 млрд рублей налога, что на 18% превышает уровень 2018 года. На поступления от УСН приходится 4,3%, или каждый двадцатый рубль налоговых доходов бюджета Москвы", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

По его словам, благодаря простой отчетности и возможности выбрать налоговую ставку, особенно большой популярностью этот налоговый режим пользуется у индивидуальных предпринимателей, число которых постоянно растет. "За предыдущий год число ИП в Москве выросло на 10,6%", - уточнил вице-мэр.

По словам руководителя департамента Дениса Тихонова, которого также цитирует пресс-служба, поступления от налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (ставка 6%), составили 86,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 19%. Налогоплательщики, выбравшие объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" (ставка 15%), уплатили 25,9 млрд рублей налогов - на 14% больше, чем годом ранее.

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