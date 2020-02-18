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Омбудсмена по инфраструктурным проектам и цифровой интеграции назначили в Москве

Им стал Сергей Ручьев, он является основателем и управляющим партнером платформы "Умная страна"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Уполномоченным по правам предпринимателей, развивающих городские проекты в Москве, назначен Сергей Ручьев. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе цифровой платформы "Умная страна". В его задачи входит защита интересов бизнеса и развитие партнерских отношений между предпринимателями и городом в области инфраструктурных проектов и цифровой интеграции.

"Новым столичным общественным уполномоченным по инфраструктурным городским проектам и цифровой интеграции стал Сергей Ручьев. Он является основателем и управляющим партнером платформы "Умная страна", исполнительным директором АНО "Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики", а также занимает должность советника председателя совета директоров московского технопарка "Физтехпарк", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Ручьев стал связующим звеном между предпринимателями и городскими властями в проектах городской инфраструктуры и цифровой трансформации. Он вошел в состав палаты общественных уполномоченных при бизнес-омбудсмене Москвы. В компетенции Ручьева находятся вопросы, связанные с инновационными подходами в развитии городской среды и интеграции в нее современных цифровых технологий.

"Социальная навигация, телемедицина, смарт-ретейл, интеллектуальные диалоговые системы - точки наиболее перспективного развития города. И этим развитием, что вполне естественно, занимается частный бизнес. Иногда он сталкивается с преградами, зачастую из-за неосведомленности о правилах работы государственных механизмов, предназначенных для подобной интеграции, неквалифицированных чиновников или в виде других административных барьеров, которые не позволяют в полной мере реализовать задуманное. Моя задача - содействовать устранению этих преград и защищать права бизнеса", - прокомментировал свое назначение Ручьев.

По его словам, интеграция высоких технологий в общественную жизнь города должна стать приоритетной задачей для муниципалитетов. Ручьев считает, что к обязанностям омбудсмена относятся работа с запросами предпринимателей, их информирование о правах и возможностях участия в проектах муниципально-частного партнерства, направленных на создание и развитие комфортной городской среды нового поколения.

"В ближайшее время на сайте "Умная страна" (www.umstrana.ru) появится цифровая приемная уполномоченного, где предприниматель, столкнувшийся с нарушением прав, сможет оставить обращение. Запросы пользователей будет рассматривать лично Сергей Ручьев. Подать обращения можно по e-mail: info@umstrana.ru или по телефону +7 (495) 668-87-06", - заключили в пресс-службе.

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