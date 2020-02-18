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Родители школьников в Москве смогут сдать ЕГЭ вместе с детьми

Пробные экзамены для родителей будут проводиться до 2 марта в центрах независимой диагностики Московского центра качества образования

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Акция "Дни сдачи ЕГЭ с родителями", в рамках которой родители старшеклассников смогут сдать экзамены вместе с детьми, стартовала в Москве. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Родители увидят, как проходит регистрация на ЕГЭ, организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников, как выглядят контрольные измерительные материалы по истории, как правильно заполнять бланки. Они самостоятельно попробуют сдать ЕГЭ, чтобы понять - в нем нет ничего страшного и непосильного, познакомятся с правилами и процедурой единого государственного экзамена", - приводятся на портале слова начальника управления Московского центра качества образования Богдана Легостаева.

Пробные экзамены для родителей будут проводиться до 2 марта в центрах независимой диагностики Московского центра качества образования. На прохождение пробного ЕГЭ отводится около 30 минут.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться онлайн на сайте Московского центра качества образования.

"Единый день сдачи ЕГЭ родителями" пройдет в этом году в четвертый раз, экзамен по истории выбран в связи с объявленным в России Годом памяти и славы. В прошлом году в акции приняли участие более тысячи родителей выпускников.

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